Витебск готовится встречать юбилейный Международный фестиваль искусств «Славянский базар» с особым символизмом. Город, 35 лет назад ставший домом для василькового форума, нынче подарит его гостям и участникам новую трогательную традицию. Специально к празднику на минском предприятии «Эксклюзивлит» готовятся отлить из бронзы скульптуру человечка-василька с микрофоном. Он «пропишется» в центре Витебска, неподалеку от дирекции «Славянского базара». О планах по созданию необычного арт-объекта в эфире телеканала ОНТ 23 июня рассказала официальный представитель дирекции фестиваля Мария Войтеховская, пишет sb.by.

Автор идеи композиции — известный белорусский скульптор Сергей Сотников. Именно он разработал образ василькового фестивального человечка, в котором многие уже успели уловить черты почетных гостей «Славянского базара» прошлых лет. В бронзовой фигурке, высота которой составляет около 35 сантиметров, кто-то увидит харизму самого частого гостя «Славянского базара» Валерия Леонтьева, а кто-то — стать Петра Елфимова… Сейчас работа над композицией перешла в практическую плоскость на минском литейном производстве «Эксклюзивлит». Там обозначили, что скульптура отливается из бронзы вручную — по предоставленной автором пластилиновой модели. Процесс требует от мастеров максимальной скрупулезности.

Кроме того дирекция фестиваля изготовит 35 копий оригинальной скульптурной композиции. Эта дружина «братьев-васильков» будет символизировать юбилейную дату форума, уточнила Мария Войтеховская:

— Фигурки будут напечатаны на 3D-принтере в трех различных размерах — от большого до малого. Такие валошки без сомнений порадуют участников и гостей «Славянского базара».

Кто же именно увезет на память из Витебска симпатичные эксклюзивные васильковые сувениры? Интрига сохраняется. Организаторы обещают приоткрыть тайну перед фанфарами юбилейного 35-го фестиваля.