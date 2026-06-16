Женский алкоголизм и наркомания – это серьезные заболевания, требующие комплексного подхода к лечению. От мужского алкоголизма и наркомании они отличаются рядом физиологических, психологических и социальных факторов. Алкоголь и наркотики разрушают женский организм в 2–3 раза быстрее, чем мужской. Они вызывают быстрое привыкание, провоцируют тяжелые гормональные сбои, приводят к бесплодию, поражают печень и мозг, а также вызывают необратимые изменения внешности и психики. Физиология женского и мужского организма немного отличается, и биохимические процессы в них протекают с разной скоростью и интенсивностью. Зависимость от химических веществ у женщин прогрессирует сильнее и быстрее, чем у мужчин. Не секрет, что женский организм более восприимчив к алкоголю, чем мужской. Это объясняется тремя основными факторами:

1. жировой аспект. При растворении этанола в воде его концентрация уменьшается, а накопление в жирной среде, наоборот, стимулирует рост его содержания в органах и тканях;

2. у женщин гораздо больше подкожной жировой клетчатки и меньше воды по сравнению с мужчинами. Этим обоснована уязвимость к воздействию спиртного;

3. уровень ферментов. В женском организме алкогольдегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегиддегидрогеназа (АЦДГ) – два основных фермента, расщепляющих этанол, – менее активны, чем в мужском. Из-за этого у женщины всегда будет больше алкоголя в крови, даже если она выпьет столько же, сколько и мужчина.

Однако у мужчин склонность к аддиктивному поведению встречается гораздо чаще, чем у женщин.

Факторы, сподвигающие человека любого пола к употреблению психоактивных веществ, могут быть психологическими или физическими. К первым можно отнести разлады психического здоровья, расстройства личности, проблемы взаимоотношений. Но если мужчины начинают принимать химические вещества, чтобы заглушить проблемы, улучшить настроение, то у женщин проявляется склонность к самолечению таких эмоциональных и психологических проблем, как депрессия, тревога, расстройство пищевого поведения. Наличие расстройства личности сильно повышает риск употребления наркотиков для обоих полов.

Другими факторами, косвенно влияющими на употребление «дури», психологи называют стрессы, детские травмы психики, прием наркотиков в семье, насилие в семье.

Очень часто, если женщина имеет ведомый характер, не умеет сопротивляться обстоятельствам, ее может подтолкнуть к употреблению наркотиков муж или партнер. Она пробует, потому что поддается уговорам, что «от одного раза ничего не будет» или же на нее морально давят.

В результате наркотической аддикции сильно разрушается организм человека. Но если сравнить по гендеру, то на зависимых женщинах сильнее отражаются последствия зависимости в медицинском, социальном и психологическом смыслах. Внешние признаки плохого здоровья, сопровождающие зависимость от наркотических веществ, отражаются на женщинах быстрее. Нездоровый цвет лица, одрябшая кожа, гнилые зубы, тусклые волосы – за редким исключением наркоманки выглядят именно так.

Репродуктивные функции у них часто угасают, а даже если беременность наступила, то ребенок либо рождается мертвым, либо имеет пороки и отклонения, либо беременность на ранней стадии завершается выкидышем. Шанс родить здорового ребенка у зависимых женщин очень мал.

Наркоманки чаще склонны к беспорядочным половым связям, хотя наркотики в целом подавляют либидо. Но у них не всегда есть деньги на покупку дозы, а ломка и желание получить наркотическую эйфорию заставляют решиться и на такой шаг, как проституция.

Женщины реже обращаются за помощью к врачам-наркологам, из-за психологических причин (стыдно, боязно), из-за отсутствия социальной поддержки, так как общество осуждает женщин, принимающих наркотики, гораздо сильнее, чем мужчин с такой же проблемой.

В случае возникновения проблем с алкоголем и наркотиками, не теряя времени, следует обращаться за консультацией и помощью к специалистам.

УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ»