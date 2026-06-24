С наступлением жаркой погоды вопрос безопасности детей в квартире становится особенно актуальным.



— Никогда не оставляйте ребенка одного.

— Используйте средства защиты — установите на окна специальные блокираторы, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно. Ручки с ключом или замком также помогут предотвратить случайное открытие.

— Не полагайтесь на москитные сетки.

— Обеспечьте правильное расположение мебели. Не ставьте мебель, например, кровати или диваны, рядом с окнами, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник.

— Проветривайте с умом. Если вам нужно открыть окно, переведите ребенка в другую комнату.

Безопасность детей – это прежде всего ответственность родителей.

Подготовила Екатерина Зайкова