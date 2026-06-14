Смартфон для современного человека – незаменимый атрибут. В течение дня не один десяток раз заглядываем в него: проверить сообщение или посмотреть новости. Поэтому фотография на заставке – это не просто картинка, а один из поводов, заставляющих нас улыбнуться. Чем вдохновляются жители района, корреспондент «Авангарда» узнала из первых уст.

Ольга ВАЛЮШЕНКО, горожанка:

– На заставке моего телефона – природа. Я ее очень люблю. Сейчас я временно проживаю в деревне, и каждое мое утро начинается не с будильника, а с чириканья птиц в саду. Это настоящая музыка для души. А чтобы не расставаться с ней, я записала на телефон пение соловья. Теперь его мелодичные трели всегда со мной.

Александр РАПИНЧУК, житель д. Липиничи:

– У меня стоят стандартные настройки, и я не вижу в этом ничего плохого. В первую очередь гаджет для меня – инструмент для связи. Конечно, если посмотреть в галерее, то наверняка можно найти там пару удачных кадров для заставки, но на это просто нужно время, которого, к сожалению, всегда не хватает. Поэтому пока пусть все остается как есть.

Татьяна СИВУХА, жительница города:

– Я очень люблю ирисы, поэтому на телефоне стоит фотография с изображением этих цветов. У меня на даче растут самые разные сорта: от белых до необычных черных и коричневых. Каждый год с нетерпением жду их цветения. В галерее телефона хранится множество снимков моих красавцев, ведь каждый цветок по-своему прекрасен.

Виктория ГАЛЫГА, учащаяся СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– На экране моего гаджета особенный букет. Каждый цветок в нем обозначает определенную букву. Вместе они складываются в важное для меня слово – СЕМЬЯ. Я очень люблю своих родителей, которые меня всегда поддерживают, брата и младшую сестренку. Этот букет символ нашего единства, тепла и любви.

Инна КОСТЯНКО, фото автора