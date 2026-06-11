Злоумышленники постоянно меняют легенды, но используют одни и те же приемы – давление, срочность и запугивание. Если от собеседника вы слышите подобные фразы, разговор лучше сразу прекратить.

«Ваши деньги в опасности»;

«Переведите средства на безопасный счет»;

«На ваше имя оформляют кредит»;

«Не разглашайте информацию, идет спецоперация»;

«Нужно срочно задекларировать наличные»;

«С вами свяжется сотрудник банка, МВД или Следственного комитета»;

«Продиктуйте код из SMS для подтверждения».

Важно помнить: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты или сообщать коды подтверждения.

Если собеседник торопит вас, пугает уголовной ответственностью, взломом счета или потерей денег – это один из главных признаков мошенничества. Положите трубку и самостоятельно перезвоните в банк или государственное учреждение по официальному номеру.

Старший участковый инспектор милиции ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов