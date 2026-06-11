Злоумышленники постоянно меняют легенды, но используют одни и те же приемы – давление, срочность и запугивание. Если от собеседника вы слышите подобные фразы, разговор лучше сразу прекратить.
- «Ваши деньги в опасности»;
- «Переведите средства на безопасный счет»;
- «На ваше имя оформляют кредит»;
- «Не разглашайте информацию, идет спецоперация»;
- «Нужно срочно задекларировать наличные»;
- «С вами свяжется сотрудник банка, МВД или Следственного комитета»;
- «Продиктуйте код из SMS для подтверждения».
Важно помнить: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты или сообщать коды подтверждения.
Если собеседник торопит вас, пугает уголовной ответственностью, взломом счета или потерей денег – это один из главных признаков мошенничества. Положите трубку и самостоятельно перезвоните в банк или государственное учреждение по официальному номеру.
Старший участковый инспектор милиции ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов