Специалист обратил внимание: есть факторы, на которые энергоснабжающие организации могут повлиять, и есть те, на которые нет возможности оказать влияние:

«Есть факторы, снизить частоту проявления которых нам под силу. К ним относится падение деревьев, веток на ЛЭП. И предпринимаются значительные меры по уменьшению частоты этих случаев».

На этот год запланировано обследовать порядка тысячи гектаров леса вблизи ЛЭП для выявления опасных деревьев. При необходимости их удалят. Производится также расширение существующих просек, их расчистка, замена изношенных кабельных линий.

Для минимизации времени нарушения электроснабжения у «Гомельэнерго» есть 40 дизель-генераторов мощностью от 60 до 400 кВт. Решается вопрос закупки еще 10 таких установок.

Гомельщина официально