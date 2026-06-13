🔴 Фейковые розыгрыши призов, подарков и праздничные акции с «эксклюзивными» скидками на товары и услуги в честь праздника.

🔴 Предложения оформить несуществующие государственные выплаты, пособия или единовременную материальную помощь ко Дню Независимости через поддельные сайты.

🔴 Праздничные опросы якобы от известных компаний, банков или мобильных операторов с обещанием денежного вознаграждения. После прохождения пользователя просят указать персональные данные, номер телефона и реквизиты банковской карты для «получения выплаты».

🔴 Поддельные сайты с «выгодными» предложениями по бронированию билетов, экскурсий, гостиниц и аренде жилья для поездок на праздничные мероприятия и выходные.

🔴 Сообщения в мессенджерах и социальных сетях со ссылками на «официальную программу празднования», трансляции мероприятий или фотографии с праздника, которые ведут на фишинговые ресурсы.

🟢 Будьте бдительны! Проверяйте информацию только через официальные источники, не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте посторонним свои персональные и банковские данные.

Киберкрепость