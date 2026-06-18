В рамках подготовки к областному фестивалю тружеников села в райцентре обновят и модернизируют около 200 различных объектов.

Лето в городе началось с активного ремонта дворовых территорий, улиц, фасадов домов, детских игровых площадок, масштабного благоустройства центральной площади.

Ремонтные работы затронули и инженерные сети города, а также дороги. Особое внимание будет уделено и социальной сфере. Обновятся фасады школ и детских садов, учреждений культуры, спортивных сооружений. Значительная модернизация ждет городской парк.