На каникулах дети больше времени проводят на улице, часто без присмотра взрослых. Но рядом с нами есть невидимая угроза — электричество. Дети не всегда понимают, что линии электропередач, подстанции и даже обычная удочка могут быть смертельно опасны.

Буда-Кошелевский район электрических сетей напоминает: безопасность начинается с простых привычек. Вот 7 правил, которые легко запомнить и которые помогут избежать беды.

Упавший провод? Не подходи!

После грозы или сильного ветра провод может лежать на земле, заборе или дереве. Не трогай его и не подходи ближе 8 метров. Ток может ударить даже через землю или лужу. Отойди и сразу позвони по коротким номерам 144, 115, либо в диспетчерскую РЭС по телефону 47371.

Не лезь на высоту и не запускай ничего в небо

Залезать на опоры, крыши или заброшенные здания рядом с проводами — очень опасно. То же касается воздушных змеев и шаров. Ток может «перепрыгнуть» на предмет, даже если ты его не коснулся.

Удочка под проводами = риск удара током

Современные удочки хорошо проводят электричество. Если поднять ее вертикально под линией, разряд может ударить через воздух.

Как пройти безопасно: держи удочку горизонтально и низко. А лучше выбирай место для рыбалки подальше от линий электропередач.

Электрощиты и подстанции — не для игр

Двери трансформаторных будок и этажных щитков открывать нельзя. Внутри — высокое напряжение. Знаки с молнией и надписи «Не влезай — убьёт!» висят не для красоты. Не заглядывай внутрь, не трогай ручки и замки.

Селфи у проводов — плохая идея

Селфипалка работает как антенна. Если поднести ее близко к проводу, ток может ударить через воздух. Никакое фото не стоит жизни. Делай снимки подальше от опор, проводов и подстанций.

Мокрые руки + электричество = опасность

Вода отлично проводит ток. Не включай и не выключай приборы мокрыми руками. Не оставляй технику рядом с раковиной, ванной или на улице под дождём без присмотра.

Вытаскивай вилку правильно

Не тяни за шнур — можно сломать розетку или оголить провода.

Правильно: одной рукой придерживай розетку, другой аккуратно вынимай вилку. Приучай к этому детей с ранних лет.

Взрослые, будьте примером! Дети копируют поведение старших. Если вы сами небрежно обращаетесь с техникой, игнорируете предупреждающие знаки или шутите над правилами, ребёнок воспринимает это как норму.

Не проходите мимо. Если видите, что подростки играют у проводов, лезут на столбы, открывают щитки или снимают видео в опасном месте — остановите их. Спокойно объясните, почему это опасно. Одно ваше слово может спасти жизнь.

Памятка в двух словах:

Не трогай неизвестные провода и щитки;

Не лезь на высоту рядом с ЛЭП;

Держи удочки и селфи — палки подальше от проводов;

Не включай технику мокрыми руками;

Будь примером для детей.

Пусть каникулы будут активными, веселыми и, главное, безопасными.

При виде поврежденных проводов, искрящих щитков или детей в опасной зоне звоните коротким номерам 144, 115, либо в диспетчерскую РЭС по телефону 4-73-71.

Материал подготовил инженер Буда-Кошелевского РЭС С.Г. Ковалев