Контролеры проверили торговые объекты в Жлобинском, Чечерском, Калинковичском и Гомельском районах. Во всех 14 магазинах выявлены различные нарушения.

Основные нарушения, выявленные контролерами: реализация товаров с истекшим сроком годности, отсутствие обязательных к продаже продуктов питания и товаров, нарушения условий хранения продукции, отсутствие необходимой для покупателя информации (о дате производства, сроках годности, составе, пищевой ценности и др.)

Так, в магазинах д. Проскурни Жлобинского и аг. Новая Гута Гомельского районов в продаже находилось 13 кг продукции с истекшим до 35 суток сроком годности.

В половине проверенных магазинов отсутствовали обязательные товары такие как картофель, морковь, капуста, свекла, лук, огурцы, помидоры, яблоки, мясо птицы и полуфабрикаты из него, тетради школьные, ручки шариковые, зубная паста.

Также выявлены нарушения условий хранения продукции и несоблюдение товарного соседства, отсутствие ценников.

Просроченная и недоброкачественная продукция изъята из продажи, в отношении виновных начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.