В районе продолжается заготовка кормовых трав первого укоса. Вносят вклад в общее дело и в СУП «Морозовичи-Агро», где силосно-сенажные ямы уже заполнены 2040 тоннами сенажа.

В поле на комбайне FS80 PRO подбирает провяленную массу Леонид Кульбаков. В этом деле он далеко не новичок: на протяжении 8 лет, что работает в хозяйстве, является постоянным участником зеленой жатвы. А в перерывах между укосами управляет на ферме погрузчиком.

– Чем больше заготовим кормов, тем выше в зимне-стойловый период будут надои, – говорит аграрий. – Поэтому соблюдаю агротехнические и производственные требования. Например, веду комбайн с определенной скоростью в зависимости от рельефа, настраиваю измельчающий аппарат.

По словам Леонида Викторовича, в сельское хозяйство он пришел осознанно: видел, как в аграрном секторе трудились его родители. И вместе с тремя братьями решил последовать их примеру. Работает в аграрной отрасли и супруга Елена, она – весовщица в СУП «Морозовичи-Агро».

Леонид Кульбаков наполняет зеленой массой кузова автомобилей и прицепы тракторов, которые отвозят ее на МТФ «Папоротное» для закладки в траншею. Среди тех, кто занят на отвозке, – тракторист-машинист Игорь Парфененко. Главная его задача заключается в соблюдении синхронного движения трактора с комбайном, чтобы не допустить потерь. И с ней опытный механизатор справляется на отлично.

Игорь Владимирович по образованию электросварщик, но в жизни ему довелось быть электриком, водителем легковых и грузовых автомобилей. В СУП «Морозовичи-Агро» он с 2010-го. С тех пор каждый год для него начинается с внесения органики на поля, подготовки почвы к севу, после чего почвообрабатывающие агрегаты меняет на прицеп для отвозки зеленой массы. Механизатор может косить траву, прессовать сено и солому, убирать зерновые и зернобобовые культуры – функционал у него очень широкий.

– Имея не одну специальность, при необходимости могу заменять других работников. Для сельского хозяйства, где недопустимы простои, это немаловажно, – подчеркивает Игорь Парфененко.

Механизатор работает на тракторе «Беларус 3522» с прицепом и за один раз может перевезти более 15 тонн зеленой массы. Прицеп оснащен транспортером для выгрузки в траншею.

Вместе с другими измельченную массу трамбует и Валерий Кухаренко. В сельское хозяйство он пришел не сразу.

– В СУП «Морозовичи-Агро» я около 5 лет. Здесь все хорошо знакомо. Еще с детства смотрел, как механизаторы готовят к выходу в поле технику, как животноводы раздают корма коровам, – делится Валерий Леонидович.

Связать свою жизнь с аграрным сектором решил и один из его сыновей. Парень учится в аграрно-техническом колледже на механика.

Евгений Коновалов

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