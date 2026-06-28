Красный уровень опасности объявлен из-за жары в Беларуси на понедельник, 29 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в понедельник будет малооблачно, днем переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 15-22 градуса, по востоку местами — плюс 12-14 градусов.

В дневные часы 29 июня на большей части территории республики температура воздуха составит плюс 35-39 градусов, местами — плюс 30-34 градуса.

На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы 30 июня — 1 июля на большей части территории страны будет плюс 30-34 градуса, местами по югу и юго-западу — плюс 35-37 градусов.