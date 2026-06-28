Почему возник конфликт на Ближнем Востоке, чего США хотели добиться от Ирана и почему у них ничего не получилось

Предсказать, как именно будет развиваться ситуация между США и Ираном, уже порой не берутся даже эксперты. Она меняется изо дня в день и больше напоминает пресловутые американские горки. Типичный пример: в воскресенье иранская делегация покинула переговоры с США в швейцарском Бюргенштоке. Это произошло в ответ на новые угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, который в социальной сети Truth Social пригрозил нанести по Ирану «очень сильный удар», если тот не заставит своих союзников в Ливане, в частности «Хезболлу», прекратить «создавать проблемы». «США и Иран до конца недели продолжат технические переговоры по всем вопросам», заявили буквально на следующий день Пакистан и Катар, выступающие в данных переговорах посредниками. Ситуация крутится в том числе вокруг открытия Ормузского пролива и транзита нефти. Впрочем, своих целей американцы так и не достигли. Иран не сдается. Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал почему.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Ну вот США нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решены. Наоборот. Поэтому надо думать, особенно если ты вторгаешься в чужую страну.

В интервью телеканалу «Аль Арабия», 15 июня 2026 года.

Просчет за просчетом

Белорусский лидер в интервью анализирует: США и Израиль в отношении Ирана допустили много ошибок. Главный просчет для американцев, по мнению Президента, состоит в том, что Вашингтон своими действиями сумел еще больше сплотить иранское общество. Еще одна проблема, по мнению экспертов, в том, что Соединенные Штаты настроили против себя Глобальный Юг — достаточно большую часть мирового сообщества. Александр Лукашенко, впрочем, уверен, что других вариантов, кроме как завершить эту войну, у сторон нет.

— Как говорится, дай бог, — обозначает политолог Алексей Дзермант. — Уверен, что наш Президент определенной информацией владеет, что позволяет ему говорить в таком ключе. В любом случае Трамп эту сделку заключить пытается. Успешно отстаивает свои интересы и Иран.

Самое главное, эта страна проявила волю к сопротивлению. Она не позволила поставить себя на колени и уже на этом основании имеет серьезные переговорные позиции. Что получил в итоге американский президент? На мой взгляд, ничего серьезного. Скорее потерял. Особенно это касается поддержки своих избирателей. Но ведь и по Украине США показали себя не очень успешным посредником. Мнения постоянно меняются, нет четкой позиции, давят европейцы, Киев совершает всевозможные кульбиты, чтобы не дать американцам себя додавить. Наоборот, американской стороной они сами и манипулируют. Противоречия там в любом случае более мощные, чем на Ближнем Востоке. Наша позиция — решения о мире мы в любом случае видим в политико-дипломатической, а не в военной плоскости.

Задача для Трампа

Эксперты настаивают: к мнению Александра Лукашенко стоит прислушаться каждому. В том числе и тем, по поводу кого он делится в интервью своими мыслями. По одной простой причине: его оценки отличаются ясностью, четкостью, а также рациональностью. Они откровенны, точны и не предполагают этакого копошения в сигналах и намеках, необходимости разбираться в вопросе, а что же именно он хотел сказать. Никаких полутонов!

— Он четко обозначает, что грозит планете, если в ближайшее время не будет достигнут мир, — говорит генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин. — Что касается конкретно переговоров США и Ирана, есть у меня по этому поводу скепсис, но не пессимизм. Очевидно, что стороны настроены достаточно серьезно для того, чтобы избежать крупных столкновений. Не прийти к долгосрочному договору (хотя и этого исключить нельзя), а по крайней мере не скатываться к боевым действиям, воздушным боям, ударам дронами и прочему.

Я думаю, что затяжные переговоры, даже если и не были специально запланированы американской стороной, то пошли им на пользу, поскольку фактически они фиксируют стратегический проигрыш США. Но чем позже будет этот проигрыш, тем он будет менее болезненным. Уже после их начала состоялись праймериз, которые показали, что Трамп контролирует ситуацию в республиканской партии. Поэтому американцам на самом деле наплевать, что там будет с Ормузским проливом и ядерной программой Ирана. Главное, чтобы вниз пошли цены на бензин. И президент США эту задачу выполняет.

Вопрос в экономическом разрезе

Президент Беларуси в интервью «Аль-Арабии» подчеркнул: происходящее на Ближнем Востоке — это не война между американцами и Ираном. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Политолог Юрий Шевцов, комментируя этот посыл, акцентирует: США действительно защищают интересы своего стратегического союзника Израиля. Однако на проблему предлагает взглянуть и с точки зрения бизнеса.

— США поставили под вопрос длящийся уже несколько десятилетий эксперимент богатых арабских монархий региона Персидского залива по конвертации своих нефтегазодолларов в проекты развития, — считает политолог.

— Можно сказать, что Абу-Даби, Дубай, Саудовская Аравия, Катар были витринами бизнеса планетарного масштаба. И, по-моему, это главная цель в этой войне. Думаю, Иран является вспомогательной мишенью. В интересах Израиля, чтобы Иран не обладал ядерным оружием. С точки зрения большой геополитики Соединенные Штаты сегодня получили приток нефтегазодолларов от арабских монархий на свою территорию. В этой ситуации значение Ормузского пролива, включая экспорт углеводородов и удобрений, для Вашингтона вторичный вопрос.

Незадолго до начала войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном между США и Объединенными Арабскими Эмиратами была подписана сделка, которая предусматривала инвестиции на уровне более одного триллиона долларов в высокотехнологичные проекты ОАЭ и США. В первый же день конфликта она была подтверждена, но теперь уже понятно, что вряд ли речь идет об инвестициях на территории ОАЭ. Дело касается многих триллионов долларов, которые должны уйти из арабского мира в проекты либо на территории США, либо связанные с США в других странах. В этих условиях транзит нефти или удобрений через Ормузский пролив отходит для Вашингтона на второй план.

Прямая речь

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания (в интервью телеканалу «Первый информационный»):

— Что касается развязывания конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, агрессии против Ирана, уже всем очевидно, что это была военная авантюра, к которой Трампа подтолкнули. И не исключаю, что сознательно, потому что впереди промежуточные выборы в конгресс и многие силы в США и мире заинтересованы в том, чтобы Трамп эти выборы проиграл. Чтобы эту фигуру, во многом изменившую миропорядок, противоречивую, но на этапе второго пришествия во власть обладавшую высокой популярностью, убрать. Трамп, который сперва выступал как президент мира, заявлял о намерении остановить вооруженные конфликты, с начала 2026 года повел совершенно противоположную политику, которая повлияла на то, что от него отвернулись многие соратники.

Наш лидер предупреждал Трампа о пагубных последствиях этих событий и, в принципе, оказался прав. В итоге этот конфликт военного решения не имеет. США, обладая колоссальными военными возможностями (бюджет триллион долларов — больше трети всех глобальных военных расходов), не одержали победу в Иране и в глазах всего мира выглядят как агрессоры. То же касается и Израиля. Еврейским народом был накоплен неисчерпаемый моральный капитал вследствие страшных жертв, понесенных в годы Второй мировой войны, проводимой политики геноцида. Но сейчас, когда сами израильтяне уничтожают женщин и детей в секторе Газа, когда варварским бомбардировкам подвергся Иран, когда в первый же день войны погибли девочки в женской школе, это совершенно неоправданные военные преступления.

Цена триумфа

Главный редактор газеты «Авангард» Татьяна Титоренко:

– Парадокс сов-ременной американской политики таков: чем больше военной мощи, тем меньше результатов. Можно обладать триллионным военным бюджетом, стереть с лица земли заводы и порты, закрыть воздушное пространство, но политические задачи через бомбежку не решаются. За десять лет интервенций США в Сирии и Ираке американцы не добились ни одной из поставленных целей. Только погрязли в конфликтах, потеряли десятки миллиардов долларов и пошатнули свою репутацию. Однако алгоритма своих действий менять не собираются.



А между тем цена такого подхода – человеческие жизни. Принято считать победителем того, кто занял территорию или продиктовал условия капитуляции. Но посчитайте погибших. Посмотрите на детей, оставшихся без родителей. На улицы и кварталы, которые превратились в пыль. Любая война, которая не является защитой собственных границ от прямого вторжения, в принципе не имеет победителей. Можно подписать мирный договор, обязать проигравшую сторону платить репарации, но погибших не воскресить, а искалеченные судьбы не излечить. Белорусы знают это на примере собственного народа.

К сожалению, историческая память не для всех является прививкой от жестокости. В разговоре о Ближнем Востоке невозможно обойти тему Израиля. Здесь Александр Лукашенко обращает внимание на болезненную и парадоксальную тему: народ, подвергшийся геноциду, сегодня сам оказывается в роли агрессора. Еврейский народ пережил трагедию, масштаб которой не поддается осмыслению: миллионы невинных, уничтоженных. Казалось бы, народ, прошедший через такое, должен острее других чувствовать цену человеческой жизни. Но нет. Сектор Газа в руинах, женщины, дети, старики без воды, еды, медицинской помощи. Можно долго спорить, кто прав, а кто виноват в этом противостоянии, ссылаться на историю и политику. Но факт остается фактом: происходящее в Газе, Иране не что иное, как гуманитарная катастрофа, которую невозможно оправдать никакими ссылками на безопасность.

Принцип «кто сильнее, тот и прав» кочует из региона в регион, и самый свежий пример – Иран. США с Израилем нанесли удары, рассчитывая, что Тегеран пойдет на уступки. Вышло наоборот: Иран выстоял, укрепил переговорные позиции, объединил народ перед лицом агрессии. И такую сплоченность воздушные удары уже точно не сломают. Но Ирану ясно дали понять, что никто не собирается говорить с ним на равных. Гибкости и компромиссов ожидать от Тегерана довольно наивно, не так ли?

Фактически Трамп загнал себя в ловушку. Грозился сокрушить Иран, а в итоге вынужден искать выход через переговоры – то, что изначально и предлагали посредники. При этом образ миротворца, старательно выстроенный после прихода в Белый дом, трещит по швам. Мало того что война в Украине не закончена, так еще и операция в Венесуэле окончательно развеяла иллюзии. Арест президента Мадуро, неприкрытые планы продавать венесуэльскую нефть – все это мало похоже на сделку ради мира.

На первый взгляд, тезис белорусского лидера о том, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке можно завершить в этом году, может показаться излишним оптимизмом. Но всем известно, что через войну к миру не прийти – только к эскалации и новым жертвам. А чтобы ее остановить, не нужно оружие посильнее. Следует признать, что продолжение вооруженных конфликтов обойдется дороже, чем любой компромисс.