Районный этап военно-прикладной игры «Прорыв» состоялся в Буда-Кошелеве.

Сегодня соревновались команды центральной районной больницы, СП «АМИПАК»-ОАО, отдела образования райисполкома и РУП «Белоруснефть-Особино».

Приветствуя участников мероприятия, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова пожелала им удачи, выносливости и сплоченности, подчеркнув, что такие соревнования не только проверяют физическую подготовку, но и воспитывают характер, учат работать в команде и поддерживать друг друга.

Программа игры включала несколько этапов: сдача нормативов «Готов к труду и обороне», разборка и сборка автомата АК-47, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на точность и накладывание жгута.

Обращаясь к молодым людям, комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит подчеркнул, что все команды не только показали достойный уровень, но и сохранили боевой настрой и стремление к победе.

– Все вы – настоящие патриоты своей страны. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом и всегда оставаться сильными духом и телом, – отметил Денис Михайлович.

По итогам соревнований победу одержала команда отдела образования райисполкома, второе место у СП «АМИПАК»-ОАО, третье разделили команды ЦРБ и РУП «Белоруснефть-Особино». Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай поблагодарил участников игры за упорство, дисциплину и достойное прохождение всех этапов соревнований и вручил всем участникам дипломы и подарки.

Победителям предстоит представить Будакошелевщину на областных соревнованиях. Пожелаем им удачи и новых побед!

Спонсорами мероприятия выступили районное отделение партии «Белая Русь», районные отраслевые профсоюзные организации и РО ОО «БРСМ».

Елизавета Малая

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