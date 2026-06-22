Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«22.06.41 — цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя «высшей расой» нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей — стариков, женщин, детей», — говорится в обращении.

Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. «Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей», — отметил белорусский лидер.