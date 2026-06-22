Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«22.06.41 — цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя «высшей расой» нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей — стариков, женщин, детей», — говорится в обращении.
Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. «Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей», — отметил белорусский лидер.
«Наша память — щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, — подчеркнул Президент. — Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологий исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу».
Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа
Дорогие соотечественники!
22.06.41 — цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя «высшей расой» нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей — стариков, женщин, детей.
Война пришла на нашу землю ровно 85 лет назад. Она забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей.
Наша память — щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности.
Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологий исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу.
Светлая память безвинным жертвам Великой Отечественной войны, вечная слава героям-победителям.
Александр Лукашенко,
22 июня 2026 года.