Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником — Днем медицинских работников. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.



«Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. «Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие», — отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд. «Уверен, люди в белых халатах продолжат с опорой на славные традиции отечественного здравоохранения преданно служить делу и своей Родине», — подчеркнул белорусский лидер.