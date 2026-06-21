Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником — Днем медицинских работников. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
«Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны», — говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. «Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие», — отметил Президент.
Александр Лукашенко выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд. «Уверен, люди в белых халатах продолжат с опорой на славные традиции отечественного здравоохранения преданно служить делу и своей Родине», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси — мира и добра.
Поздравление Президента Беларуси с Днем медицинских работников
Президент Республики Беларусь
Работникам здравоохранения Республики Беларусь
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинских работников.
Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны.
В Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. Строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие.
Выражаю искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд. Уверен, люди в белых халатах продолжат с опорой на славные традиции отечественного здравоохранения преданно служить делу и своей Родине.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси — мира и добра.
Александр Лукашенко,
21 июня 2026 года.