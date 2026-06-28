Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

«Этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее. Приумножая своими умом и талантом достижения малой родины, вы способствуете формированию у белорусов чувства гордости за страну, сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию», — говорится в поздравлении.

«Ставьте масштабные цели, ищите взвешенные и нестандартные решения, становитесь лучшими в профессии и будьте надежной опорой для своей семьи. Никогда не бойтесь брать на себя ответственность и не поддавайтесь современным вызовам. Знайте, именно на родной земле у вас есть все условия для реализации грандиозных идей, инициатив и планов», — подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном — они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. «Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика», — добавил Александр Лукашенко.