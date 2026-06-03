Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наконец-то ты появился на родине (Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства, приветствуя гостя.

«Спасибо, что пригласили», — ответил Дмитрий Мазепин.

Александр Лукашенко продолжил, отметив важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. «Меня Александр Генрихович (премьер-министр Беларуси Александр Турчин. — Прим. БЕЛТА) все время убеждает в том, что пора, говорит, нашего видного спортсмена… (задействовать. — Прим. БЕЛТА). Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним, — отметил Президент. — Вы — один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта (Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. — Прим. БЕЛТА). Думаю, нам надо это использовать».

«Во-вторых, человек богатый. И родина-то должен знать где», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, по-прежнему ли мать Дмитрия Мазепина живет в Беларуси или он ее уже перевез в Москву.

«Нет, она здесь живет. Я у нее был сейчас», — сказал Дмитрий Мазепин.

«Она не должна никуда уехать. Потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни», — отметил Президент.

«Ну и я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели — это предложение нашего премьер-министра — подумать о перспективах нашего сотрудничества», — заявил Александр Лукашенко.