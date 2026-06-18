Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушивает доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.

Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое.

«В свое время была проведена масштабная проверка Вооруженных Сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение (итоги) в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые мы в армии — вы — должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года», — сказал глава государства.