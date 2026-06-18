Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушивает доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.
Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое.
«В свое время была проведена масштабная проверка Вооруженных Сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение (итоги) в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые мы в армии — вы — должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года», — сказал глава государства.
Президент также прокомментировал атаку на автобус с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла 17 июня на территории Брянской области России.
В числе участников мероприятия — государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко, министр обороны Виктор Хренин, начальник главного разведывательного управления — замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимир Куприянюк, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Александр Ильюкевич и командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.