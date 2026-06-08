Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хорошо, что Вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.

«Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы. Потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности, — сказал Александр Лукашенко. — Любые переговоры, с кем бы ни вели — с россиянами, европейцами или же американцами, — КНР всегда выводится за скобки. Наши отношения не подлежат даже обсуждению». «Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы. Потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности, — сказал Александр Лукашенко. — Любые переговоры, с кем бы ни вели — с россиянами, европейцами или же американцами, — КНР всегда выводится за скобки. Наши отношения не подлежат даже обсуждению».

«Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников», — заверил белорусский лидер.-0-

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