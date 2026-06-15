Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с Президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Почти ежедневно (общаемся. — Прим. БЕЛТА). В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», — заявил белорусский лидер.

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