Информация о том, что звонок на короткие номера телефонов является платным, в обязательном порядке должна доводиться до потребителя. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«Информация о том, что звонок на короткий номер является платным и его стоимость может отличаться от стоимости, установленной для соединения в договоре между абонентом и оператором электросвязи, должна в обязательном порядке доводиться до сведения потребителей до момента начала тарификации», — подчеркнули в МАРТ, рассмотрев обращения граждан по этому вопросу.

В соответствии с законодательством о защите прав потребителей потребитель имеет право на информацию об услугах, свободный выбор услуг, а исполнитель услуг обязан оказывать содействие потребителям в их свободном выборе. Для исполнителей услуг установлена обязанность предоставлять потребителям необходимую и достоверную информацию о предлагаемых услугах, а такая информация в обязательном порядке должна содержать сведения о цене и условиях оплаты услуг. Обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг запрещается. Также исполнитель не вправе без согласия потребителя предоставлять дополнительные услуги, оказываемые за плату.