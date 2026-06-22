С 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей.

Кому положено?



Семьям с 3 и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения).

Размер выплаты:

— 30% от БПМ (на 1 августа 2026) на каждого ребенка-школьника.

Когда выплачивается:

— выплата начинается с 1 августа.

Куда обращаться?

— В органы соцзащиты по месту жительства.

— В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.

Дополнительная помощь:

— государственная адресная социальная помощь;

— помощь по месту работы родителей;

в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя

— благотворительные акции («Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и др.).

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь