С 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей.

Кому положено?

Семьям с 3 и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения).

Размер выплаты: 
— 30% от БПМ (на 1 августа 2026) на каждого ребенка-школьника.

Когда выплачивается: 
— выплата начинается с 1 августа.

Куда обращаться? 
— В органы соцзащиты по месту жительства.
— В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.

Дополнительная помощь: 
— государственная адресная социальная помощь;
— помощь по месту работы родителей;
в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя
— благотворительные акции («Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и др.).

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь