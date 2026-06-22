С 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей.
Кому положено?
Семьям с 3 и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения).
Размер выплаты:
— 30% от БПМ (на 1 августа 2026) на каждого ребенка-школьника.
Когда выплачивается:
— выплата начинается с 1 августа.
Куда обращаться?
— В органы соцзащиты по месту жительства.
— В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.
Дополнительная помощь:
— государственная адресная социальная помощь;
— помощь по месту работы родителей;
в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя
— благотворительные акции («Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и др.).