Во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь, 3 июля, пройдут масштабные мероприятия во всех регионах страны. Готовятся к праздничным мероприятиям не только спортивные сооружения, но и кафе, рестораны, а также другие популярные для жителей городов места. Руководителям и организаторам мероприятий необходимо помнить, что именно они, в первую очередь, несут ответственность за пожарную безопасность.

К сожалению, опыт других стран показывает, что несоблюдение правил, паника, а также безграмотные действия персонала могут привести к катастрофическим последствиям. Трагический пример – рок-концерт в Бухаресте, закончившийся пожаром. Погибли более 50-ти человек. Так же, как и в Перми в «Хромой лошади» в 2009 году, в румынском клубе решили использовать пиротехнику. Фейерверк поджег потолок, а дальше началась паника и давка. Выводы из подобных ситуаций должны делать в первую очередь собственники объектов, ресторанов, кафе. В них всегда находится большое число посетителей, а вместе с горючими декорациями, сценическим оформлением, драпировками и неправильной эвакуацией все это может привести к массовой гибели людей.

Следует помнить, что применение пиротехнических средств, эффектов с применением открытого огня на сценах, в спортивных сооружениях с трибунами при проведении массовых мероприятий не допускается. Персонал должен быть обучен и пройти пожарный инструктаж, уметь грамотно и быстро эвакуировать посетителей в случае нештатной ситуации. Еще раз обратите внимание на пути эвакуации – они должны быть доступны и свободны. В помещениях, где проходят праздничные мероприятия, расчет количества человек определяется исходя из 0,75 м2 площади пола на одного человека. Заполнять помещения людьми сверх нормы не допускается. Если в помещении отсутствует электрическое освещение, то мероприятие можно проводить только в дневное время. Оформление иллюминациями и гирляндами должно проводиться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Во время проведения мероприятий для детских групп у администрации учреждения, где оно проходит, должны быть списки ребят с фамилиями, что необходимо в случае эвакуации. С детьми обязаны постоянно находиться взрослые.

Безопасное поведение на мероприятиях с массовым пребыванием людей

Для гостей праздников и мест массового скопления людей существуют правила безопасности. Чтобы не стать жертвой толпы, по возможности лучше ее избегать. Люди, объединенные одной общей эмоцией, будь то эйфорией или страхом, всегда несут в себе потенциальную опасность. А катализатором к действию может быть что угодно – от призыва любимого артиста «поднять выше ваши ручки» до сигнала пожарной автоматики. В этом случае толпа может стать опасной и даже агрессивной.

Еще до мероприятия нужно продумать множество мелочей. В первую очередь, на массовые мероприятия стоит ходить вместе с друзьями. В случае, если кому-то из вас понадобится помощь, товарищи смогут помочь, привести в чувство и позвонить в скорую помощь.

Внимательно отнеситесь к выбору наряда. Ваши бусы, браслеты, колье и галстуки никто во время концерта по достоинству не оценит, а вот зацепиться за них – милое дело. Также не приветствуются балахоны и другая просторная одежда – чем больше места вы занимаете, тем хуже. Также на подобных вещах часто встречаются разного рода завязки и веревки. Поэтому идеальный вариант – максимально облегающая одежда и минимум аксессуаров. И да, девушки, не забудьте оставить дома каблуки.

Но если вы уже оказались в большом паникующем потоке людей, а выйти из него не представляется возможным, следуйте простым рекомендациям:

двигайтесь по направлению толпы, а не против нее;

постарайтесь держаться подальше от центра толпы, а также от стеклянных витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить травму;

старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы;

не пытайтесь найти и, тем более, поднять вещи, которые вы выронили или потеряли, это практически бесполезно и связано с риском для жизни;

чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или куртку. Застегнитесь, подтяните пояс;

освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми в районе диафрагмы;

принимайте удары и толчки на локти;

защищайте диафрагму напряжением рук.

Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, чтобы не стать частью толпы. Постарайтесь успокоить людей, которые находятся в панике – они вредят себе и окружающим.

Соблюдайте эти правила – они могут сохранить вам жизнь.

Буда-Кошелевский РОЧС