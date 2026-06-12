— на 30 км а/д «Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

— в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №113 по ул. Барыкина в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «Оракул – Инсайт: с 0 по 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.



Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!