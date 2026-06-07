— на 74 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи — Речица». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;

— на 186 км а/д Р-43 «граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— в районе дома №113 по ул. Барыкина в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 31 км а/д «Подъезд от М-10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 33 по 36 км а/д «Подъезд от М-8 граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 80 км/ч.