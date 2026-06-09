— на 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №149 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №113 по ул. Барыкина в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 4 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.





Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!