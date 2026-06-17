Ключевые темы — заготовка кормов и соблюдение технологии при закладке в сенажные траншеи, строительство профилакториев для телят.

На сегодняшний день в районе заложено порядка 37 тысяч тонн сенажа, в целом предстоит заготовить свыше 92 тысяч тонн. Министр подчеркнул, что качество кормовой базы – залог высоких надоев и привесов, поэтому важно соблюдать технологию кормозаготовки на всех этапах.

При посещении молочно-товарных комплексов Юрий Горлов особое внимание уделил температурному режиму, уровню влажности заготовленных кормов в сенажных траншеях. Прозвучала и критика: в СУП «Андреевка» на одном из этапов был нарушен технологический процесс по закладке сенажа. В связи с этим глава ведомства подчеркнул, что подобные факты недопустимы в работе.

Далее в маршруте — Гомельский район.

Татьяна Титоренко

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