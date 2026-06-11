Приоритет — голубика высокорослая, спрос на которую растёт как внутри страны, так и на экспортных рынках.

Долгосрочная инвестиция: культура востребована в свежем и замороженном виде, а товарные насаждения плодоносят 50 и более лет.

Ключевые условия конкурса:

• Посадка саженцами сортов, включённых в Государственный реестр;

• Обязательная установка капельного полива в 2026–2027 годах;

• Срок выполнения работ — до 30 ноября 2026 года.

✅ Приём заявок: до 7 июля 2026 г.

✅ Проведение конкурса: 13 июля 2026 г.

Все подробности, требования и инструкции для участников — по ссылке на сайте Минсельхозпрода.