Приоритет — голубика высокорослая, спрос на которую растёт как внутри страны, так и на экспортных рынках.
Долгосрочная инвестиция: культура востребована в свежем и замороженном виде, а товарные насаждения плодоносят 50 и более лет.
Ключевые условия конкурса:
• Посадка саженцами сортов, включённых в Государственный реестр;
• Обязательная установка капельного полива в 2026–2027 годах;
• Срок выполнения работ — до 30 ноября 2026 года.
✅ Приём заявок: до 7 июля 2026 г.
✅ Проведение конкурса: 13 июля 2026 г.
Все подробности, требования и инструкции для участников — по ссылке на сайте Минсельхозпрода.