Мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области» — символ, напоминающий о человеческой жестокости.

Деревня Борки — одна из сотен незаживающих ран на карте Беларуси.

Вчера на мемориальном комплексе прошел масштабный митинг, собравший единомышленников и молодежь со всех регионов страны. В их числе и будакошелевцы.

Председатель районного штаба молодежного движения «Искра» Станислав Сильченко подчеркнул:

«Наша задача — ответственно беречь историческую правду о Великой Отечественной войне, не допускать фальсификации истории и передавать память из поколения в поколение. Сегодня мы принесли клятву, и особенно ответственно было произносить эти торжественные и важные слова именно в таком месте, где вместо улиц остались обугленные брёвна и воспоминания немногочисленных выживших».