Учащиеся Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа сегодня встречаются с молодежью Чечерского района. На молодежной площадке царит атмосфера дружбы и обмена мнениями.



Программа мероприятия насыщенная и интересная. Вокально-инструментальный ансамбль колледжа подарил зрителям незабываемые музыкальные моменты. Участники смогут проявить себя в квест-игре и спортивных эстафетах.

Кроме того, колледж представил свою агитационную программу. Гости смогли увидеть, какие талантливые и увлеченные ребята учатся в нашем заведении. А уникальная возможность сфотографироваться с ростовыми куклами, которые есть только в аграрно-техническом колледже, добавила мероприятию оригинальности.

Встреча проходит весело и с пользой для молодежи. Такие мероприятия способствуют не только интересному времяпрепровождению, но и знакомству с образовательным учреждением, что может стать важным шагом в выборе будущей профессии.



Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников