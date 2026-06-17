ТВОЁ ЛЕТО! ТВОЙ ДРАЙВ! ТВОЙ ДВИЖ!

Лето – твоё время! Включайся в Молодёжный фест: #ТвоёЛето #ТвойДрайв #ТвойДвиж

Всё лето в нашей стране – море молодёжных событий. Творчество, спорт, медиа, история, киберсреда и бьюти-индустрия: каждый найдёт то, что ему по душе.

✔ Киберспорт? Становись частью виртуального футбола в Бресте! (28 июня 16:30, Городской парк)

✔ Интеллектуальные игры? Квест в Гродно ждёт тебя! (27 июня, ул. Советская)

✔ Творчество – твоя стихия? Вдохновляйся витебскими традициями! (26 июня 16:00, Парк Победителей)

✔ Устал листать ленту? Готов к новым идеям и живому общению с крутыми контент-мейкерами? Твой выбор – Могилёв! (28 июня 17:00, Набережная реки Добровенка)

✔ Музыка, движ и творчество на свежем воздухе? Настроение – Минск! (29 августа 16:30, площадка у Дворца спорта)

✔ Скорость, высота и вызовы? Экстремальный спорт в Минской области – для тебя!

✔ Мода, стиль, главные тренды лета? Приезжай в Гомель! (21 июня 18:00, проспект Победы, фонтан «Одуванчик»)