Адвокат рассказала, могут ли работники в Беларуси публиковать в соцсетях свои расчетные листки с зарплатой.

Сама заработная плата не является коммерческой тайной. Но сведения о расчете или правилах определения зарплаты, система зарплаты могут быть конфиденциальной информацией, отметила адвокат Зарина Залевская.

Законодательство позволяет относить такую информацию к коммерческой тайне, однако для этого наниматель должен заранее определить перечень охраняемых сведений, круг лиц, имеющих к ним доступ, а также порядок их защиты.

Белорусы вправе публиковать в социальных сетях информацию о своей зарплате и размещать расчетные листки, если речь идет исключительно об их собственных персональных данных.

При этом за публикацию данных о зарплате другого человека (к примеру, родственника или сотрудника) может быть предусмотрено наказание за распространение персональных данных.

myfin.by