Адвокат рассказала, могут ли работники в Беларуси публиковать в соцсетях свои расчетные листки с зарплатой.
Сама заработная плата не является коммерческой тайной. Но сведения о расчете или правилах определения зарплаты, система зарплаты могут быть конфиденциальной информацией, отметила адвокат Зарина Залевская.
Законодательство позволяет относить такую информацию к коммерческой тайне, однако для этого наниматель должен заранее определить перечень охраняемых сведений, круг лиц, имеющих к ним доступ, а также порядок их защиты.
Белорусы вправе публиковать в социальных сетях информацию о своей зарплате и размещать расчетные листки, если речь идет исключительно об их собственных персональных данных.
При этом за публикацию данных о зарплате другого человека (к примеру, родственника или сотрудника) может быть предусмотрено наказание за распространение персональных данных.