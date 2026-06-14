Почему ­­Президент Беларуси с трибуны Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно вновь заговорил о мире.

Беларусь вновь говорит о мире. Говорит с самой высокой трибуны. Говорит во всеуслышание, напрямую обращаясь к нашим соседям из блока НАТО — полякам, литовцам, латышам, а кроме того, к Украине. Говорит, несмотря на то, что в наш адрес с их стороны звучит слишком уж агрессивная риторика. ­­Президент Александр ­­Лукашенко на открытии XV Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно в очередной раз заверил, что в нашей стране будут делать все для мира,

и назвал войну катастрофой.

Политика, лишенная двойного дна

Тот факт, что о мире Александр ­­Лукашенко говорил с трибуны Республиканского фестиваля национальных культур, который объединил на своей площадке участников 42 национальностей, эксперты называют весьма символичным. ­­Президент Беларуси в лице присутствующих, по сути, обращался ко всему миру. А в первую очередь — к соседям, чьи представители были на этом фестивале, но чьи политики отнюдь не выбирают выражений в адрес нашей страны и с каждым днем все больше нагнетают обстановку. Генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин в своем телеграм-канале «Гигин. 110-й Партизанский» делает акцент:

— Когда в нескольких десятках километров от Гродно, за колючей проволокой «европейского сада», гремят гусеницы и политики упражняются в милитаристской риторике, Гродно живет совсем другими, куда более высокими и человечными смыслами. Город над Неманом стал настоящим перекрестком мира, где празднуют жизнь. Есть глубокий, почти сакральный символизм в том, что наш ­­Президент приехал в Гродно именно в этот день. Западные «партнеры» нагнетают обстановку, строят оборонительные линии, а белорусы строят больницы. Причем строят с опережением графиков, фундаментально и на века — вместо четырех лет уложились в два года. Это и есть наш асимметричный, сугубо белорусский ответ на любые внешние вызовы. Ответ делом, заботой о человеке и абсолютной уверенностью в завтрашнем дне.

Обращаясь со знаковой гродненской трибуны к тем, кто по ту сторону границы погряз в шпиономании и окопных предрассудках, Глава государства произнес слова, которые должны стать холодным душем для горячих голов в Варшаве, Вильнюсе и Киеве. В этих словах — вся суть нашей внешней политики, лишенной двойного дна: «Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали». Просто. Веско. По-мужски. Минск в очередной раз предлагает соседям нормальный, цивилизованный диалог.

Покажите нам хотя бы одну европейскую столицу, которая в условиях жесточайшего геополитического давления открывает суперсовременный медицинский центр на полтысячи коек и одновременно собирает на улицах более 40 различных национальностей в одном мирном хороводе! Там, на Западе, разнообразие превратили в повод для раскола. В Гродно же дети разных народов поют на своих языках, но думают об одном — о мире на этой благословенной земле… Наш главный выбор — это мир и созидание. И в Гродно Беларусь сегодня доказала это всему миру.

Наш вес на мировой арене

От частного — к общему. Заявления Александра ­­Лукашенко депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский предлагает рассматривать не только в контексте происходящего в мире и растущей эскалации, но и в плане того, что белорусы — мирный народ и наше миролюбие является отличительной чертой нашей внешней политики и национального менталитета:

— Но его не стоит путать с покорностью и попустительством злу. Наш народ неоднократно доказывал, как он умеет защищать свой отчий дом, свою Родину, свою семью, но мы никогда не претендовали на территорию и ресурсы соседних государств, не занимались колонизаторской политикой в отношении далеких народов. Считаю, что нам есть чем гордиться с точки зрения общечеловеческих ценностей, гуманизма. Происходящее в мире белорусов не может не тревожить по той простой причине, что наше геополитическое положение таково, что основные межцивилизационные столкновения между Западом и Востоком в полной мере затрагивали и территорию нашего государства. Две прошедшие в прошлом веке мировые войны — тому свидетельство. Естественно, повторения этих событий мы не хотим.

И у нас есть инструмент влияния. За три десятилетия мы набрали на мировой арене достаточно серьезный вес. И в этом велика заслуга нашего лидера, который пользуется серьезным уважением и авторитетом в мировом сообществе. Александр ­­Лукашенко использовал трибуну фестиваля национальных культур для того, чтобы вновь озвучить мирные нарративы Беларуси, поскольку в наш адрес звучат необоснованные обвинения.

Мир, о котором мечтаем мы

Республиканский фестиваль национальных культур, который прошел в эти выходные в Гродно, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» назвала «идеальной картиной мира».

— В Гродно нужно приехать для того, чтобы это увидеть, — обращает внимание Ольга Шпилевская. — На одной территории попадаешь, например, из Пакистана в Украину или на территорию Российской Федерации. Там люди счастливы, никто не смотрит друг на друга искоса. Каждый приходит для того, чтобы посмотреть на то, чем славится другая страна: культура, кухня. И это все на небольшой площади в Гродно!

Думаю, нужно максимально приглашать туда все страны Европы, чтобы они наконец-то увидели этот идеальный, красивый, спокойный, культурный мир, чтобы у них это выстроилось в голове. Кстати, подворья России и Украины всегда находятся где-то рядом. И это же мир, о котором мы все мечтаем. Я считаю, что этот фестиваль — один из самых главных. Чем отличаются украинцы, россияне, татары, поляки, которые живут на нашей территории? Их детей не переформатировала другая идеология. Они как были украинцами, как чувствовали себя украинцами, так и остались украинцами на нашей территории. Но не переформатированные западной идеологией, не превратившиеся в нацистов, а действительно несущие свою нацию, свою культуру.

И так каждая нация, которая проживает на нашей территории, чувствует себя здесь как дома, спокойно, сохраняя свои традиции, сохраняя свои корни, чтя то, что происходит, и воспитывая своих детей в своих национальных традициях. Им никто не мешает это делать.

Прямая речь

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:



— Сегодня в Беларуси проживают представители 156 национальностей. Но все больше людей выбирают нашу страну в качестве второй родины. Люди приезжают по разным причинам. Кто-то приезжает учиться и остается у нас, создаются семьи, ну а кто-то ищет для себя мирную землю, убегая от войн, столкновений, от техногенных катастроф.

И белорусская земля всех принимает — всех, кто приезжает к нам с миром, кто готов жить так, как и живут испокон веков на этой земле белорусы. Межнациональные отношения и права представителей национальных меньшинств регулируются на законодательном уровне. Очень важно, чтобы люди, которые проживают на одной земле, были равны, чтобы их права не ущемлялись. Белорусы никогда не ставили себя выше других, никогда не претендовали на право называться титульной нацией, а всегда принимали тех, кто приезжает на нашу землю, выращивает хлеб, работает на предприятиях и, конечно, создает свои семьи.

Без навязанной вражды

Редактор отдела газеты «Авангард» Елизавета Малая:



– Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – это не просто праздник с песнями и угощениями. В нынешней ситуации это еще и политическое заявление.

Почему? Потому что сегодня в Европе культуру все чаще превращают в инструмент политических манипуляций. Национальные языки, традиции, историческая память становятся поводом для разжигания конфликтов. Разные культурные коды подаются как несовместимые, а разнообразие как источник угрозы. Мол, если ты говоришь на другом языке или совершаешь молитву в другом храме, ты уже потенциальный враг.

И этот подход последовательно ведет к одному – к войне. Потому что сначала людей разделяют культурно, а потом их сталкивают лбами. Мы видим это на примере Украины, где культурные различия десятилетиями намеренно гипертрофировали, где язык стал не поводом для диалога, а линией фронта. Итог известен.

Беларусь на этом фоне демонстрирует совершенно другую модель. У нас разнообразие никогда не было проблемой. Представители 156 национальностей живут бок о бок без конфликтов ни на культурной, ни на религиозной почве, и не потому, что их кто-то заставляет, а потому что так у нас сложилось исторически, и это работает. Нам не нужно делать всех одинаковыми – мы даем возможность каждому сохранять свою идентичность, и при этом находить точки соприкосновения.

Особенно показателен в этом смысле именно Гродно. Город, который веками был местом встречи разных культур, религий, народов. Там, где в других местах вспыхивает вражда, в Гродно продолжается нормальная жизнь. Потому что здесь знают: сосед – это не враг, даже если он говорит с акцентом или празднует Хануку вместо Рождества.

В нынешнем мире подобная межкультурная коммуникация является опытом не просто интересным, но и необходимым. Потому что он доказывает: разнообразие не ведет к войне. Войну ведут те, кто цинично использует разнообразие как предлог. Культура сама по себе – это про жизнь, творчество и развитие, никак не про разрушение. И когда наш Президент с трибуны фестиваля говорит: «Мы ни с кем не собираемся воевать – только дружба», он тем самым обозначил простую и проверенную формулу мира, которая у нас работает десятилетиями, пока где-то этой очевидной истиной попросту пренебрегают.

Западные элиты не один год культивировали «войну культур», и теперь не знают, как остановиться. Фестиваль в Гродно показывает, что можно ведь иначе. Чем больше людей увидят это своими глазами, например, туристы, студенты, журналисты, политики, тем меньше шансов у тех, кто пытается поссорить всех со всеми. Потому что ложь о «несовместимости культур» разбивается о простую реальность: на одной гродненской площади поляк обнимается с украинцем, татарский хор поет рядом с белорусским, а еврейская кухня соседствует с литовской. И никто никого не убивает.