Также на повестку дня было вынесено утверждение Программы социально-экономического развития Буда-Кошелевского района на 2026-2030 годы, внесение изменений и признание утратившими силу ранее принятых решений. Провел сессию председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Информируя по основному вопросу, начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова отметила, что на сегодняшний день торговая сеть района является важнейшей артерией экономики, ежедневно обеспечивающей комфорт более чем 27 тысячам жителей. По состоянию на 1 июня 2026 г. в сфере розничной торговли действует 255 субъектов хозяйствования (125 юридических лиц и 130 индивидуальных предпринимателей). В том числе на территории сельской местности зарегистрировано 120 субъектов (36 юридических лиц и 84 индивидуальных предпринимателя).

Торговое обслуживание населения осуществляется 180 магазинами и павильонами торговой площадью 13,3 тысяч кв.м в 33 населенных пунктах, из них объектов потребительской кооперации – 10 (5,6%), ведомственной и без ведомственной подчиненности – 170 (94,4%). В районном центре действует 2 рынка на 97 торговых мест. На территории сельской местности действует 120 субъектов торговли, функционирует 77 торговых объектов, в том числе 9 объектов Гомельского областного потребительского общества. Обслуживание населения 164 сельских населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть, обеспечивается 14 автомагазинами, в том числе 4 – ООО «Евроторг» (из них 3 – самообслуживания, где покупатели могут сами выбрать необходимый товар, а затем рассчитаться на кассе), ООО «БудВин НВ», ЧТУП «ПродСнабЗапчасть», ЧТУП «ЛВ Торг», индивидуального предпринимателя Грибовой И.Н. Следует отметить, что выездное обслуживание автомагазинами осуществляется трижды в неделю, в соответствии с государственным социальным стандартом – не реже двух раз. Также сельское население 82 населенных пунктов обслуживается 6 передвижными отделениями почтовой связи одновременно с оказанием услуг почтовой связи.

Как результат, за январь-апрель 2026 года розничный товарооборот составил 49,1 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, или 106,7% (в фактических ценах – 112,4%), при задании на январь-июнь – 103,2%.

Для обеспечения качественного торгового обслуживания жителей отделом экономики райисполкома совместно с заинтересованными проводится работа по расширению и восстановлению действующей торговой сети, повышению эффективности ее функционирования, удовлетворения в полном объеме потребительского спроса. В текущем году возобновили работу магазины в н.п. Церковье и Новая Гусевица, запланировано открытие новых торговых объектов ООО «Боженков плюс» в н.п. Дуравичи и Потаповка. Только за 2024-истекший период 2026-го введены в эксплуатацию и возобновили работу 16 торговых объектов.

Говоря о социальных стандартах в сфере торговли, Анна Мацакова обозначила, что они не только соблюдаются, но и уверенно перевыполняются. Обеспеченность торговыми площадями достигает 476,2 кв. м на 1 тыс. жителей, при нормативе 450 кв. м, а 170 населенных пунктов, включая самые отдаленные, бесперебойно обеспечиваются товарами благодаря развитой инфраструктуре и автолавкам.

Докладчик также остановилась на реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. №345, направленного на стимулирование субъектов хозяйствования к обслуживанию населения в сельской местности. Согласно ему, 3 юридических лица, 8 индивидуальных предпринимателей стали осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками в расположенных на территории сельской местности магазинах и (или) павильонах. Благодаря налоговым преференциям и упрощенным условиям данный нормативный документ стал мощным стимулом для расширения сети объектов, создания новых рабочих мест и, в конечном итоге, повышения качества жизни сельчан.

Немаловажную функцию имеет контрольная деятельность в сфере торгового обслуживания. Проводимые отделом экономики райисполкома мониторинги выступают не просто инструментом контроля, а диалогом с покупателями и бизнесом, помогая сохранять стабильные цены, богатый ассортимент и безупречное качество товаров для наших жителей. В 2025 году проведены мониторинги 23 объекта торговли, в текущем – 10. По результатам проведенных мероприятий направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Завершая свое выступление, Анна Мацакова отметила, что ситуация на потребительском рынке района стабильная, проблемных вопросов, связанных с организацией торгового обслуживания населения, в том числе проживающего на территории сельской местности, нет, потребительский спрос удовлетворяется по всем группам товаров.

Содокладчиком по данной теме выступил главный санитарный врач района Сергей Антонов. Он остановился на основных нарушениях, выявляемых на объектах торговли специалистами райЦГЭ. Особое внимание уделил санитарно-техническому состоянию объектов и прилегающих территорий, соблюдению сроков годности, температурных режимов и условий хранения продуктов, личной гигиены работников, недопущению реализации товаров без маркировки или с неполной информацией. Отдельно Сергей Александрович остановился на вопросе обеспечении объектов торговли проточной водопроводной водой и нарушениях, выявленных в части транспортировки пищевых продуктов автолавками в сельские населенные пункты, где отсутствуют объекты торговли.

Учитывая тот факт, что, несмотря на усилия государственного санитарного надзора, нарушения санитарных норм и правил продолжают регистрироваться, в текущем году будет продолжено осуществление постоянного надзора за объектами с целью приведения их в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе рассмотрения данной темы Сергей Халдай сделал акцент на своевременном подборе кадров в объекты торговли, в том числе расположенные в сельской местности, чтобы исключить даже временное их закрытие, а также обеспечение взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления.

Среди мер, направленных на дальнейшее обеспечение качественного торгового обслуживания населения, определены: эффективное взаимодействие с торговыми организациями по формированию достаточного товарного предложения продовольственных и непродовольственных товаров отечественного производства, соблюдение субъектами торговли законодательства в области торговли, защиты прав потребителей и ценообразования, соблюдение графиков и маршрутов движения автомагазинов, вовлечение в хозоборот неиспользуемого имущества организаций потребительской кооперации, контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства и др. При принятии обоснованных решений о закрытии торговых объектов и объектов общественного питания, расположенных в сельской местности, рекомендовано проводить предварительную разъяснительную работу с населением с привлечением депутатского корпуса и органов территориального общественного самоуправления.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко