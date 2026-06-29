Гомельоблгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем 30 июня на большей части территории области температура воздуха достигнет +30..+34 °C, местами +35..+36 °C, в Гомеле +31..+33 °C.