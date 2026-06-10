Открывая мероприятие, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич подчеркнула:

«Тема гражданских инициатив очень важна, поскольку они помогают улучшать качество жизни. Для этого у нас сформирована определенная законодательная база. А Брагинский район занимается проектной деятельностью давно. Цель нашего семинара – показать условия и возможности для реализации таких инициатив, взять что-то за пример, чему-то поучиться».

Завершился семинар акцией «Трэці – бацькаў», многодетной семье из Брагинского района вручили Бацькаву кашулю.