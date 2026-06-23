Цель данной акции − повышение уровня безопасности детей в летний период.

Работники РОЧС совместно с активистами белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных посетили оздоровительный лагерь на базе Уваровичского центра детского творчества и провели для детей квест-игру «Шифр 112», направленную на обучение правилам безопасности.

Ребята разделились на шесть команд. Получив навигационные листы, командам предстояло пройти шесть станций безопасности.

При выполнении заданий участники отвечали на теоретические вопросы по правилам безопасности в летний период на воде, на природе, на улице, в лесу. На практике отрабатывали алгоритм вызова спасателей и действия при пожаре, на время надевали боевую одежду, спасали людей на воде, складывали алгоритм действий, если начал тонуть и если в лесу начался пожар, проявляли ловкость и скорость на спортивных конкурсах.

Во время игры командам предстояло проявить свои лучшие качества – причем, не только эрудицию и знание основ безопасности жизнедеятельности, но и физическую подготовку.

За активное участие все участники получили подарки от спасателей и незабываемые впечатления от игры.

Не остались без внимания и работники учреждения. С ними также провели профилактические беседы по основным правилам безопасности, как на рабочем месте, так и в быту.

Буда-Кошелевский РОЧС