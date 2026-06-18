Среди райисполкомов с численностью проживающей молодежи до 3 тысяч человек на первом месте Кормянский райисполком, на втором – Чечерский, на третьем – Ветковский.

Среди райисполкомов с численностью проживающей молодежи от 3 до 8 тысяч человек первое место занял

Рогачевский райисполком, второе – Петриковский, третье – Житковичский.

Первым среди исполкомов с численностью проживающей молодежи от 8 тысяч человек стал Гомельский горисполком, на втором месте – Жлобинский, на третьем – Мозырский.

Победителей наградили в рамках семинара-учебы по вопросам реализации государственной молодежной политики в Жлобине.

Гомельщина официально