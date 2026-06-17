Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с уполномоченными контролирующими (надзорными) органами сформирован план выборочных проверок на II полугодие 2026 г. в Гомельской области, в который включено 213 предприятий и организаций. Отбор субъектов хозяйствования осуществлялся на основании критериев оценки степени риска и имеющейся информации о нарушениях законодательства.

Наибольшее количество проверок запланировано Гомельской областной инспекцией Госстандарта (45), органами МЧС (43), Минтруда и соцзащиты (36), Минфина (23), Минприроды (21).

Комитет госконтроля Гомельской области проверит 9 субъектов хозяйствования.

Ознакомиться с планом выборочных проверок можно на интернет-сайте Комитета государственного контроля – kgk.gov.by.