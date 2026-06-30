С давних пор в первый день июля верующие вспоминают святых великомучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В народном календаре – Ярилин день. С этой датой было связано множество традиций и строгих запретов. Расскажем, как вести себя 1 июля, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Что нельзя делать
- 1 июля не разрешается грустить. Кто проведет день в плохом настроении, до конца года будет слезы лить.
- Не желайте кому-либо зла-. Из-за этого может пострадать ваша репутация.
- Не давайте обещания, если сомневаетесь, что их выполните. Если подведете человека, который на вас рассчитывает, дружбе конец.
- Не отказывайте в помощи нуждающимся. Иначе, вы рискуете провести старость в одиночестве.
- Будьте осторожны с деньгами. Если помнете или порвете купюру, в ближайшее время окажетесь в долговой яме.
- Не рекомендуется подслушивать чужие разговоры. Якобы из-за этого можно оглохнуть.
- С наступлением темноты нельзя пить молоко. В старину считалось, что будет бессонница.
Что можно делать
- Ярилин день язычники считали праздничным, поэтому от души веселились, плясали и пели песни.
- 1 июля традиционно косили траву, собирали целебные растения и магические травы. Нередко дары природы использовались для защиты от нечисти и незваных гостей.
- В этот день можно наладить отношения с теми, кто давно на вас обижен. Если в прошлом у вас были ссоры и разногласия, сейчас вы легко найдете с человеком общий язык.
- В ночь на 1 июля вещие сны не снятся. Однако, вы можете узнать какой сфере жизни стоит уделить особое внимание.
- Чтобы в доме никто не хворал, наши предки в Ярилин день ставили дома березовые веточки.
- Обязательным для этой даты блюдом в старину называли блины и пироги. Выпечка должна быть круглой и золотистой, символизируя солнце.
Приметы о погоде
- Если на рассвете улицы окутал туман, впереди ждет солнечный и теплый день.
- Трава мокрая от росы? Дождя не будет до конца недели.
- Жара 1 июля говорит о том, что и весь месяц окажется жарким. Вероятна засуха.
- Пыльные вихри на дороге – верное предупреждение о грозе.
- Если до обеда была хорошая погода, а потом начался ливень, август будет прохладным и ненастным.
- Розовое небо на закате – знак щедрого урожая зерна в этом году.
- Звезд не видно за облаками? Следующий день будет пасмурным.
Подготовила Екатерина Зайкова