С давних пор в первый день июля верующие вспоминают святых великомучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В народном календаре – Ярилин день. С этой датой было связано множество традиций и строгих запретов.  Расскажем, как вести себя 1 июля, чтобы в жизни не началась черная полоса.


Что нельзя делать

  • 1 июля не разрешается грустить. Кто проведет день в плохом настроении, до конца года будет слезы лить.
  • Не желайте кому-либо зла-. Из-за этого может пострадать ваша репутация.
  • Не давайте обещания, если сомневаетесь, что их выполните. Если подведете человека, который на вас рассчитывает, дружбе конец.
  • Не отказывайте в помощи нуждающимся. Иначе, вы рискуете провести старость в одиночестве.
  • Будьте осторожны с деньгами. Если помнете или порвете купюру, в ближайшее время окажетесь в долговой яме.
  • Не рекомендуется подслушивать чужие разговоры. Якобы из-за этого можно оглохнуть.
  • С наступлением темноты нельзя пить молоко. В старину считалось, что будет бессонница.

Что можно делать

  • Ярилин день язычники считали праздничным, поэтому от души веселились, плясали и пели песни.
  • 1 июля традиционно косили траву, собирали целебные растения и магические травы. Нередко дары природы использовались для защиты от нечисти и незваных гостей.
  • В этот день можно наладить отношения с теми, кто давно на вас обижен. Если в прошлом у вас были ссоры и разногласия, сейчас вы легко найдете с человеком общий язык.
  • В ночь на 1 июля вещие сны не снятся. Однако, вы можете узнать какой сфере жизни стоит уделить особое внимание.
  • Чтобы в доме никто не хворал, наши предки в Ярилин день ставили дома березовые веточки.
  • Обязательным для этой даты блюдом в старину называли блины и пироги. Выпечка должна быть круглой и золотистой, символизируя солнце.

Приметы о погоде 

  • Если на рассвете улицы окутал туман, впереди ждет солнечный и теплый день.
  • Трава мокрая от росы? Дождя не будет до конца недели.
  • Жара 1 июля говорит о том, что и весь месяц окажется жарким. Вероятна засуха.
  • Пыльные вихри на дороге – верное предупреждение о грозе.
  • Если до обеда была хорошая погода, а потом начался ливень, август будет прохладным и ненастным.
  • Розовое небо на закате – знак щедрого урожая зерна в этом году.
  • Звезд не видно за облаками? Следующий день будет пасмурным.

Подготовила Екатерина Зайкова