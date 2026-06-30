С давних пор в первый день июля верующие вспоминают святых великомучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В народном календаре – Ярилин день. С этой датой было связано множество традиций и строгих запретов. Расскажем, как вести себя 1 июля, чтобы в жизни не началась черная полоса.





Что нельзя делать

1 июля не разрешается грустить. Кто проведет день в плохом настроении, до конца года будет слезы лить.

Не желайте кому-либо зла-. Из-за этого может пострадать ваша репутация.

Не давайте обещания, если сомневаетесь, что их выполните. Если подведете человека, который на вас рассчитывает, дружбе конец.

Не отказывайте в помощи нуждающимся. Иначе, вы рискуете провести старость в одиночестве.

Будьте осторожны с деньгами. Если помнете или порвете купюру, в ближайшее время окажетесь в долговой яме.

Не рекомендуется подслушивать чужие разговоры. Якобы из-за этого можно оглохнуть.

С наступлением темноты нельзя пить молоко. В старину считалось, что будет бессонница.

Что можно делать

Ярилин день язычники считали праздничным, поэтому от души веселились, плясали и пели песни.

1 июля традиционно косили траву, собирали целебные растения и магические травы. Нередко дары природы использовались для защиты от нечисти и незваных гостей.

В этот день можно наладить отношения с теми, кто давно на вас обижен. Если в прошлом у вас были ссоры и разногласия, сейчас вы легко найдете с человеком общий язык.

В ночь на 1 июля вещие сны не снятся. Однако, вы можете узнать какой сфере жизни стоит уделить особое внимание.

Чтобы в доме никто не хворал, наши предки в Ярилин день ставили дома березовые веточки.

Обязательным для этой даты блюдом в старину называли блины и пироги. Выпечка должна быть круглой и золотистой, символизируя солнце.

Приметы о погоде

Если на рассвете улицы окутал туман, впереди ждет солнечный и теплый день.

Трава мокрая от росы? Дождя не будет до конца недели.

Жара 1 июля говорит о том, что и весь месяц окажется жарким. Вероятна засуха.

Пыльные вихри на дороге – верное предупреждение о грозе.

Если до обеда была хорошая погода, а потом начался ливень, август будет прохладным и ненастным.

Розовое небо на закате – знак щедрого урожая зерна в этом году.

Звезд не видно за облаками? Следующий день будет пасмурным.

Подготовила Екатерина Зайкова