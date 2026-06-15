В шестнадцатый день лета верующие вспоминают священномученика Лукиана, в народном календаре дата названа в его честь. В это время было принято сушить белье на улице, экономить и разговаривать с птицами. Существовали у наших предков и строгие запреты: их нарушение, согласно старинным поверьям, могло обернуться страшными бедами.
Что нельзя делать
- В этот день наши предки старались не ходить против ветра. Считалось, что это может принести в жизнь «черную полосу».
- 16 июня нельзя много тратить. Рекомендуется оставлять в кошельке хоть одну купюру или монету, чтобы избежать долгов.
- Не давайте никому взаймы и не обращайтесь в банк за кредитами. По поверьям, это может привести к потере всех сбережений.
- День не подходит для уборки. Считалось, что вместе с грязью можно «вымести» благополучие.
- Незамужним девушкам в Лукьянов день не разрешали долго смотреться в зеркало. Мудрецы говорили, что нечистая сила может похитить молодость.
- Женщинам в браке в старину строго-настрого запрещалось жаловаться на мужей. Это могло привести к расставанию.
- Дата решительно не подходит для поездок. Дорога может сулить неприятности и потери.
- Будьте осторожнее с незнакомцами. Не стоит пускать их на порог, чтобы они вас не сглазили.
- Если вам приснится что-то необычное, не спешите рассказывать об этом родным и знакомым. По поверьям, плохие сны сбываются, а хорошие – нет, если о них говорить.
Что можно делать
- По направлению ветра традиционно гадали, каким будет урожай. Южный ветер предвещает хороший урожай овощей и фруктов, восточный – богатство зерна.
- В этот день в старину было принято стирать белье и сушить его на улице. Считалось, что ветер «выдует» из вещей все хвори.
- Отправляясь по делам, мужчины и женщины проверяли: нет ли прорех в карманах одежды. Обнаружив дырки, они сразу же их зашивали, опасаясь финансовых потерь.
- Чтобы привлечь богатство, 16 июня было принято надевать что-то красное. Этот цвет символизирует достаток.
- Вечер можно провести в компании родных и друзей. Если сварить компот и испечь пироги, в вашем доме всегда будут водиться наличные.
Приметы о погоде
- Проливной дождь в Лукьянов день издавна считается добрым предзнаменованием. Он указывает на то, что этим летом в лесах будет много грибов и ягод.
- Если после ливня на небе видно радугу, то и сборы с полей окажутся очень щедрыми.
- Отсутствие осадков, согласно наблюдениям наших предков, может обернуться засухой.
- Гремит гром? Меда в этом году будет достаточно.
- Если на улице вдруг похолодало, осень придет раньше срока. Первые морозы могут ударить уже в сентябре.
- Туман в вечерние часы предупреждает об ухудшении погоды в течение нескольких дней.
- Если собаки воют с утра до ночи, грядет ненастье.
Подготовила Екатерина Зайкова