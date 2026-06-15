В шестнадцатый день лета верующие вспоминают священномученика Лукиана, в народном календаре дата названа в его честь. В это время было принято сушить белье на улице, экономить и разговаривать с птицами. Существовали у наших предков и строгие запреты: их нарушение, согласно старинным поверьям, могло обернуться страшными бедами.





Что нельзя делать

В этот день наши предки старались не ходить против ветра. Считалось, что это может принести в жизнь «черную полосу».

16 июня нельзя много тратить. Рекомендуется оставлять в кошельке хоть одну купюру или монету, чтобы избежать долгов.

Не давайте никому взаймы и не обращайтесь в банк за кредитами. По поверьям, это может привести к потере всех сбережений.

День не подходит для уборки. Считалось, что вместе с грязью можно «вымести» благополучие.

Незамужним девушкам в Лукьянов день не разрешали долго смотреться в зеркало. Мудрецы говорили, что нечистая сила может похитить молодость.

Женщинам в браке в старину строго-настрого запрещалось жаловаться на мужей. Это могло привести к расставанию.

Дата решительно не подходит для поездок. Дорога может сулить неприятности и потери.

Будьте осторожнее с незнакомцами. Не стоит пускать их на порог, чтобы они вас не сглазили.

Если вам приснится что-то необычное, не спешите рассказывать об этом родным и знакомым. По поверьям, плохие сны сбываются, а хорошие – нет, если о них говорить.

Что можно делать

По направлению ветра традиционно гадали, каким будет урожай. Южный ветер предвещает хороший урожай овощей и фруктов, восточный – богатство зерна.

В этот день в старину было принято стирать белье и сушить его на улице. Считалось, что ветер «выдует» из вещей все хвори.

Отправляясь по делам, мужчины и женщины проверяли: нет ли прорех в карманах одежды. Обнаружив дырки, они сразу же их зашивали, опасаясь финансовых потерь.

Чтобы привлечь богатство, 16 июня было принято надевать что-то красное. Этот цвет символизирует достаток.

Вечер можно провести в компании родных и друзей. Если сварить компот и испечь пироги, в вашем доме всегда будут водиться наличные.

Приметы о погоде

Проливной дождь в Лукьянов день издавна считается добрым предзнаменованием. Он указывает на то, что этим летом в лесах будет много грибов и ягод.

Если после ливня на небе видно радугу, то и сборы с полей окажутся очень щедрыми.

Отсутствие осадков, согласно наблюдениям наших предков, может обернуться засухой.

Гремит гром? Меда в этом году будет достаточно.

Если на улице вдруг похолодало, осень придет раньше срока. Первые морозы могут ударить уже в сентябре.

Туман в вечерние часы предупреждает об ухудшении погоды в течение нескольких дней.

Если собаки воют с утра до ночи, грядет ненастье.

Подготовила Екатерина Зайкова