18 июня православные вспоминают священномученика Дорофея. В Дорофеев день было принято бороться с сорняками и ускорять шаг, услышав свое имя на улице. Расскажем, какие еще правила и запреты, связанные с этой датой, были известны нашим предкам.

Что нельзя делать

В Дорофеев день люди очень боялись нечисти. Злые духи могли принимать человеческий облик, поэтому наши предки не разговаривали с незнакомцами и не оборачивались, когда кто-то их окликнет. Лучше было ускорить шаг и скорее укрыться дома.

Ночь считалась временем активности нечисти. Окна также плотно закрывали, опасаясь проникновения злых сил даже через форточки.

Дорофеев день — время, когда лучше никому не рассказывать о своих планах. Считалось, что в этот день можно сглазить себя, рассказав о своих намерениях или похваставшись достижениями.

18 июня не стоит ловить рыбу. Существовало поверье, что рыбаков может утащить на дно Водяной.

Чтобы избежать неприятностей, не ходите в баню после заката. Считалось, что в это время в бане хозяйничает Банник, встреча с которым могла закончиться плачевно.

Не стоит стричь волосы и ногти. По народным представлениям, это может укоротить собственную жизнь.

Для того, чтобы сохранить мир в семье, родители не должны доедать за детьми.

Беременным женщинам запрещалось петь, чтобы не обречь ребенка на тяжелую судьбу.

Что можно делать

В старину в Дорофеев день люди старались завершить работу на улице до наступления темноты. Поэтому вставали с первыми лучами солнца и умывались родниковой водой, чтобы набраться сил для труда.

Считалось, что 18 июня нельзя лениться. Лень сулила отсутствие денег, тогда как трудолюбие и помощь ближним, по мнению предков, вознаграждались.

Землевладельцы верили, что сорняки, вырванные в этот день, больше не вырастут.

Незамужние девушки готовили пироги вместе с матерями. Ароматное угощение относили в поле, где работали мужчины. Первый, кто угостится пирогом, считался суженым. Если же первым к нему потянется женатый мужчина, значит, в этом году девушка своего счастья не найдет.

Приметы о погоде

Разумеется, не обходился Дорофеев день и без наблюдений за погодой. Наши предки следили за ветром и обращали внимание на поведение животных, чтобы заглянуть в будущее.

Так, если 18 июня было солнечно и тепло, люди на Руси надеялись на богатый урожай зерна. Ненастье в этот день предупреждает о «мокром июле» и холодном августе.

Гремит гром? В сентябре вероятны заморозки.

Ночное пение соловьев в давние времена расценивали как залог хорошей погоды.

Если пчелы громко жужжат, следующий день окажется дождливым.

Подготовила Екатерина Зайкова