Этот день на Руси получил название Фалалея Огуречника или Тимофея Грядочника, так как в это время крестьяне начинали сажать огурцы.

Что нельзя делать:

  • детей нельзя оставлять наедине с незнакомцами – к несчастью;
  • детские вещи не рекомендуется кому-то отдавать – это привлечет нечистую силу;
  • не стоит ругаться – могут произойти неприятности;
  • беременным женщинам запрещается шить – к проблемам со здоровьем ребенка.

Народные приметы:

  • на елках много шишек – к богатому урожаю огурцов;
  • во время работы на грядках огородники слышат кваканье лягушки или крик петуха – посадки хорошо взойдут;
  • пчелы злые, жалят людей – к непогоде;
  • кроты выползли из нор – к ливням;
  • вечером выпала роса – к хорошей погоде на следующий день.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА