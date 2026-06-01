Этот день на Руси получил название Фалалея Огуречника или Тимофея Грядочника, так как в это время крестьяне начинали сажать огурцы.
Что нельзя делать:
- детей нельзя оставлять наедине с незнакомцами – к несчастью;
- детские вещи не рекомендуется кому-то отдавать – это привлечет нечистую силу;
- не стоит ругаться – могут произойти неприятности;
- беременным женщинам запрещается шить – к проблемам со здоровьем ребенка.
Народные приметы:
- на елках много шишек – к богатому урожаю огурцов;
- во время работы на грядках огородники слышат кваканье лягушки или крик петуха – посадки хорошо взойдут;
- пчелы злые, жалят людей – к непогоде;
- кроты выползли из нор – к ливням;
- вечером выпала роса – к хорошей погоде на следующий день.
Подготовила Анастасия ЛОСЕВА