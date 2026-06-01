Этот день на Руси получил название Фалалея Огуречника или Тимофея Грядочника, так как в это время крестьяне начинали сажать огурцы.

Что нельзя делать:

детей нельзя оставлять наедине с незнакомцами – к несчастью;

детские вещи не рекомендуется кому-то отдавать – это привлечет нечистую силу;

не стоит ругаться – могут произойти неприятности;

беременным женщинам запрещается шить – к проблемам со здоровьем ребенка.

Народные приметы:

на елках много шишек – к богатому урожаю огурцов;

во время работы на грядках огородники слышат кваканье лягушки или крик петуха – посадки хорошо взойдут;

пчелы злые, жалят людей – к непогоде;

кроты выползли из нор – к ливням;

вечером выпала роса – к хорошей погоде на следующий день.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА