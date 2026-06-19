20 июня, известный в народе как Федот Урожайник или Федот Страж, — день, наполненный множеством примет и поверий, определяющих, что можно и чего нельзя делать.

Что нельзя делать

День считался неблагоприятным для признаний в любви и предложений руки и сердца, которые, по поверьям, могли закончиться отказом.

Носить серебряные украшения. Верили, что серебро в этот день «вытягивает» жизненные силы.

Незамужним девушкам строго-настрого запрещалось ходить с распущенными волосами. Это могло привлечь внимание Федота-стража, который мог спутать их с русалкой и лишить волос.

В этот день было нежелательно давать или брать в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями.

Ссоры и воспоминания об обидах могли привести к появлению врагов.

Не разрешается выходить из дома в грязной или мятой одежде – это считалось предвестником нищеты.

Наконец, не следует доедать обед за детьми. Поверье гласило, что это лишает детей удачи.

Что можно делать

День считался благоприятным для стирки. Чем больше белья выстираешь, тем крепче будет финансовое положение семьи. Сушить вещи во дворе помогало «выдуть» болезни.

Можно было наводить порядок дома, но перестановка мебели или ремонт не рекомендовались, чтобы не потревожить Домового.

Хорошо было отправиться на прогулку и искупаться, так как русалки уже не представляли опасности.

Можно было заниматься огородом и пересаживать домашние растения.

Удачными были походы на рынок за продуктами и покупка предметов интерьера.

В этот день можно помириться с близким человеком. Если в прошлом у вас были разногласия, сейчас самое время поговорить по душам и попросить прощения.

Для привлечения достатка рекомендовалось купить новый кошелек, желательно красного цвета, символизирующего богатство.

Погоде о погоде

Теплая и ясная погода 20 июня считалась в давние времена обещанием богатого урожая зерна.

Дождливый день — к «тощему» колосу и скудному урожаю.

Если утром на траве нет росы, стоит готовиться к ливню.

Гром во время дождя – к знойному лету.

Если на улице много бабочек, хорошая погода установится минимум на неделю. Осадков можно не ждать.

Туман предупреждает о потеплении, северный ветер – о похолодании.

Подготовила Екатерина Зайкова