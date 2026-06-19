20 июня, известный в народе как Федот Урожайник или Федот Страж, — день, наполненный множеством примет и поверий, определяющих, что можно и чего нельзя делать.
Что нельзя делать
- День считался неблагоприятным для признаний в любви и предложений руки и сердца, которые, по поверьям, могли закончиться отказом.
- Носить серебряные украшения. Верили, что серебро в этот день «вытягивает» жизненные силы.
- Незамужним девушкам строго-настрого запрещалось ходить с распущенными волосами. Это могло привлечь внимание Федота-стража, который мог спутать их с русалкой и лишить волос.
- В этот день было нежелательно давать или брать в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями.
- Ссоры и воспоминания об обидах могли привести к появлению врагов.
- Не разрешается выходить из дома в грязной или мятой одежде – это считалось предвестником нищеты.
- Наконец, не следует доедать обед за детьми. Поверье гласило, что это лишает детей удачи.
Что можно делать
- День считался благоприятным для стирки. Чем больше белья выстираешь, тем крепче будет финансовое положение семьи. Сушить вещи во дворе помогало «выдуть» болезни.
- Можно было наводить порядок дома, но перестановка мебели или ремонт не рекомендовались, чтобы не потревожить Домового.
- Хорошо было отправиться на прогулку и искупаться, так как русалки уже не представляли опасности.
- Можно было заниматься огородом и пересаживать домашние растения.
- Удачными были походы на рынок за продуктами и покупка предметов интерьера.
- В этот день можно помириться с близким человеком. Если в прошлом у вас были разногласия, сейчас самое время поговорить по душам и попросить прощения.
- Для привлечения достатка рекомендовалось купить новый кошелек, желательно красного цвета, символизирующего богатство.
Погоде о погоде
- Теплая и ясная погода 20 июня считалась в давние времена обещанием богатого урожая зерна.
- Дождливый день — к «тощему» колосу и скудному урожаю.
- Если утром на траве нет росы, стоит готовиться к ливню.
- Гром во время дождя – к знойному лету.
- Если на улице много бабочек, хорошая погода установится минимум на неделю. Осадков можно не ждать.
- Туман предупреждает о потеплении, северный ветер – о похолодании.
Подготовила Екатерина Зайкова