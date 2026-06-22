23 июня Церковь чтит священномученика Тимофея, у наших предков для этой даты существовало особой название — «Тимофеевы знамения». В этот день спешили убрать посуду со стола, не заглядывали в чужие окна и боялись смотреть на радугу.





Что нельзя делать

Запрещалось заглядывать с улицы в чужие дома, чтобы не «забрать» себе проблемы и ссоры других людей. В своей избе в этот день не разрешали держать окна открытыми. Якобы так можно счастье из жилища случайно выпустить.

Не стоит сидеть дома с утра до вечера. Это может привести к одиночеству на целый год.

Запрещалось оставлять посуду на столе после трапезы. Это сулило потерю удачи. Также избегали посуды с трещинами и сколами, чтобы не попасть в долги.

На Тимофеевы знамения не следует сквернословить, сплетничать и хвастаться. Эти действия могут привлечь нечисть и привести к ссорам.

Если окажетесь на улице после дождя, а на небе появится радуга — смотреть на нее нельзя. Считалось, что это может лишить удачи.

Беременным 23 июня нельзя петь песни (чтобы ребенок не был непослушным) и садиться на угол стола (чтобы роды не были тяжелыми).

Что можно делать

Проводить день весело и беззаботно, чтобы обеспечить себе хороший год. Работать старались с утра, а после обеда отправлялись на прогулки и в гости.

Угощать блинами нужно было не только домочадцев и друзей, но и соседей. Считалось, что так можно улучшить с ними отношения.

23 июня можно растопить баню. На пользу пойдут и любые водные процедуры.

Приметы о погоде

Солнечный день 23 июня — предвестник ненастья. Погода резко ухудшится, на улице до конца недели будет прохладно и дождливо.

Если с утра за окном ничего не видно из-за тумана, завтра потеплеет. Осадков можно не бояться.

На улучшение погоды указывает и кваканье лягушек, а также ночное пение соловьев.

Если облака быстро плывут по небу, дождь так и не пойдет.

Духота и засуха 23 июня — к неурожаю.

Чтобы узнать о погоде, наши предки присматривались и к животным. Считалось, что если коровы мало едят, впереди ждет жара. Вой собак в старину расценивали как предупреждение о ненастье. Если кошки на улице спят, дождей не будет минимум три дня.

Подготовила Екатерина Зайкова