Завтра, 27 июня, православные вспоминают пророка Елисея. В народе этот день считался переломным, и наши предки верили: чтобы год прошел удачно, нужно соблюдать строгие правила. Рассказываем, чего категорически нельзя делать, и что, наоборот, принесет пользу.

Что нельзя делать

Считалось, что стрижка в этот день укорачивает жизнь.

Нельзя использовать расческу, заплетать косы, завязывать банты. Нарушившим данное правило обещали скорое облысение.

Для маникюра дата также не подходит. Есть поверье, что вместе с ногтями вы «подстрижете» и свой источник дохода.

27 июня не следует оставлять кошелек на столе, выходить из дома в одежде с дырявыми карманами, есть из тарелки с трещинами и плевать на землю около водоема. Потерять свои накопления рискуют и те, кто обижает животных, а также лгуны и сплетники.

Бытовало мнение, что в Елисеев день никому нельзя рассказывать о своих планах. Рассказав о задумках, можно накликать сглаз и не сбыться мечте.

Также не стоит уезжать далеко от дома и примерять чужую одежду — иначе можно «надеть» на себя чужую судьбу.

Что можно делать

Люди в старину проводили ритуал для избавления от хворей и проблем. Они стирали одежду три раза за сутки, добавляя в таз или ведро немного святой воды. Сушить одежду следовало на улице, чтобы ветер «выдул» из них все дурное.

Также в Елисеев день родные беременной женщины шили одежду для будущего малыша. Если первые вещи ребенка уже были готовы, рукодельницы украшали их вышивкой.

Было принято ходить в поля и леса за целебными травами. Некоторые цветы и коренья почитались как средства борьбы с нечистью. В их числе можно упомянуть зверобой и чертополох.

День подходит для работы и отдыха. Также можно повидаться с родными.

Приметы о погоде

Если 27 июня на улице было солнечно, крестьяне радовались: в этом году будет много гречихи. Дождь в Елисеев день — верный знак того, что ближайшая неделя окажется «мокрой». Если ливень сопровождается градом, стоит готовиться к похолоданию.

Утром на траве много росы? Несколько дней будут сухими, но потом пройдут сильные дожди. Туман на заре — к потеплению.

Если на небе видна яркая радуга, значит в лесах будет много грибов.

Заметив, что петух трясет головой, люди опасались ненастья. Если птиц не слышно, завтра будет ливень.

Подготовила Екатерина Зайкова