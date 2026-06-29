30 июня Церковь чтит мучеников Мануила, Савела и Исмаила, в народном календаре – Мануил Солнцестой. В этот день боялись русалок, ели яйца и никому не давали в долг. Расскажем, как вести себя в соответствии с приметами наших предков.

Что нельзя делать

В старину верили, что 30 июня можно стать жертвой нечисти. Больше всего люди боялись тумана: якобы в этот день он был предвестником появления потусторонних сил.

В это время, когда лучше не гулять по лесу и не рыбачить. Так можно потревожить Лешего или Водяного. Встреча с которыми могла закончиться трагически.

Обычно хлебосольные и гостеприимные мужчины и женщины не здоровались ни с кем на улице, не пускали никого на порог, не смотрели в глаза как незнакомцам, так и друзьям. Запрещалось даже подавать милостыню беднякам.

Не стоит одалживать кому-либо деньги: вам их не вернут. Также не рекомендуется делиться с кем-либо мукой, солью и крупами − вместе с ними из вашего дома уйдет достаток.

Чтобы не лишиться своих накоплений, в этот день лучше не расплачиваться за покупки левой рукой.

Не следует выходить со двора после заката, а молодым девушкам с наступлением темноты нельзя даже выглядывать в окно. В жизни начнется черная полоса.

В саду или поле ни в коем случае не стоит рвать белые цветы. Согласно старинным поверьям, забывшему про данный запрет может грозить встреча с русалками.

Что можно делать

Наши предки занимались уборкой и ремонтом, трудились в огороде и ухаживали за скотиной. Можно мыть полы, разбираться в шкафах, приводить в порядок одежду, заниматься рукоделием.

Одной из традиций было приготовление блюд из яиц. Считалось, что в этом случае куры будут хорошо нестись.

День Мануила Солцестоя годится для посещения парикмахера. Можно сделать стрижку. Считалось, что после этого волосы будут лучше расти.

В ночь с 30 июня на 1 июля можно увидеть вещий сон. Особое внимание следует уделить цифрам, например, датам. Эта информация пригодится вам в течение месяца.

Приметы о погоде

Солнечное утро 30 июня указывает на то, что завтра погода испортится. Если к обеду по небу побежали облака, впереди ненастье.

Дождь с градом в этот день предупреждает о похолодании. Если ливень идет с утра до вечера, август тоже будет дождливым.

Небо алого цвета на закате – знак того, что завтра поднимется сильный ветер.

Звезды в дымке – к теплу.

Если птицы затихли и жмутся к домам, погода испортится.

Подготовила Екатерина Зайкова