Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сделала акцент на мощном фундаменте договорно-правовой базы, которая позволяет регионам двух стран работать максимально оперативно, напрямую и без лишних барьеров.

Наталья Кочанова отметила:

«Быстрее решаются вопросы открытия совместных предприятий, производств, технологий, когда вы работаете по горизонтали. Тогда, когда работает губернатор с губернатором, руководитель Законодательного собрания с нашим председателем областного Совета депутатов, предприятие с предприятием».

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что такому формату взаимодействия способствует масштабная правовая база: между нашими странами действует 89 межправительственных соглашений с 80 регионами Российской Федерации, а также 450 договоров непосредственно между белорусскими и российскими регионами.

Интеграция продолжает активно прирастать новыми партнерами. Председатель Совета Республики обратила внимание, что только в текущем году Правительство Беларуси подписало новые соглашения о сотрудничестве с правительствами Башкортостана, Ленинградской области, Хабаровского края и Чукотского автономного округа.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь