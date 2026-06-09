Представители военного комиссариата провели военно-патриотические мероприятия сразу в двух летних лагерях дневного пребывания: в «Энергии» на базе Уваровичской школы и в «Территории детства» Уваровичского центра детского творчества.

Для ребят были организованы практические занятия по военной подготовке. Под чутким руководством они учились собирать и разбирать автомат АК-74, надевать противогаз и стрелять из пневматической винтовки.

Такие занятия развивают практические навыки, воспитывают уважение к защитникам Отечества, формируют готовность к службе в армии. Учащиеся задавали вопросы, пробовали свои силы и с интересом осваивали новые навыки. Было заметно, мероприятие вызвало живой отклик как у мальчишек, так и у девчонок. И старшие, и младшие включились в процесс с одинаковым энтузиазмом.

Наиболее старательные и активные участники были отмечены благодарственными письмами военного комиссариата.

Елизавета Малая

Фото автора